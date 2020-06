1 Canciones 2020 Mónica Naranjo – Sobreviviré

Hoy en día la conocemos por dar paso a los vídeos más picantes en la Isla de las Tentaciones, pero Mónica Naranjo tuvo su momento de éxito con canciones como Sobreviviré. Un tema que con el paso de los años se ha convertido en un himno de la diversidad sexual.

No hay fiesta donde no se ponga este tema. En el vídeo vamos a ver a una Mónica desatada, envuelta en látex y cantando con más fuerza que nunca. Un temazo que no puede faltar en ninguna boda o celebración por todo lo alto.