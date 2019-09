Blanca Suárez o Pilar Rubio no son las únicas que nos sorprenden increíblemente cuando vemos sus fotos pilladas sin maquillaje alguno. Algunas famosas lucen completamente irreconocibles cuando no llevan maquillaje. Esto no las hace menos guapa; es solo que olvidamos que las celebridades también tienen imperfecciones, y que el ser famosas no las hace menos propensas al acné o a las arrugas.

Cuando pensamos en las famosas como Blanca Suárez o Pilar Rubio solemos creer que solo por ser celebridades o pertenecer al mundo de la televisión, no son personas normales como muchos de nosotros. Sin embargo, como muchas celebridades, como Selena Gómez, han afirmado que continúan siendo personas y que deben ser tratadas como tal; sin tener que ser juzgadas por sus imperfecciones.