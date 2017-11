Belén Esteban y otras famosas que se dejaron la cara como un cuadro al operarse

Belén Esteban

Contar los numerosos retoques estéticos que se ha hecho Belén Esteban resulta casi imposible hoy por hoy. La colaboradora de Sálvame y ex de Jesulín de Ubrique, ha entrado en varias ocasiones al quirófano para mejorar su rostro, aunque el resultado no ha sido el esperado, o al menos no para el resto de la población, para ella suponemos que sí.

Según comentó la princesa del pueblo, ‘Estoy feliz con el resultado, la operación ha cambiado mi vida. Se me ha disparado la autoestima‘. Que sí, que sabemos que las operaciones estéticas tienen como fin el subir la autoestima, pero, ¿Se miró bien al espejo?

Ramón Vila-Rovira es el cirujano plástico de Belén, el encargado de hacerle la primera rinoplastia. Según comunicó Ramón, la intervención fue un poco compleja, es más, declaró que ‘operar a Belén ha sido como hacer bricolaje‘. A todo esto, su hija Andrea no estaba para nada de acuerdo con que su madre se operase.