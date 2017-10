Bárbara Rey y 10 famosos que se arrepienten de haber acudido al cirujano

Hoy hablamos de los famosos que se arrepienten de haber acudido al cirujano. Bárbara Rey es una de las primeras que ha contado en televisión, y también en redes sociales, las operaciones que se ha hecho. Pero claro, aunque una vaya para mejorar su aspecto, no siempre termina la cosa como podemos pensar.

Hay casos que el arrepentimiento llega demasiado pronto. Más que nada porque con el paso del tiempo, las cosas no van a mejorar. Así que, no te puedes perder la lista de famosas que han reconocido que no fue buena idea el paso por el quirófano. ¡Seguro que más de una te sorprende!.