Baños públicos: ¿Por qué no se cierran las puertas hasta abajo?

Los baños públicos están por todas partes. Cualquier establecimiento tiene al menos un baño: oficinas, restaurantes, aeropuertos, cines o centros comerciales. Pero, ¿os habíais fijado que las puertas de estos baños casi nunca llegan hasta el suelo? En la mayoría de los casos estos centros no se detienen a pensar en la intimidad que necesitan los usuarios de los baños públicos. Pero como casi todo, el hecho de que las puertas de los baños públicos no se cierren hasta abajo tiene una explicación. Y lo mejor es que es bastante convincente. Si no te lo crees, sigue leyendo.

En primer lugar, el uso frecuente de estos baños por parte del público. Numerosas pisadas, agua derramada por todas partes (llamémosle “agua”), trozos de papel higiénico tirados por el suelo y otros restos humano son parte de la rutina de un baño público. La gente los utiliza y, después se olvida de ellos. Pero alguien tiene que limpiarlos. Para facilitar esa tarea, es mejor si las puertas no están cerradas hasta abajo. Además, permite la libre circulación de olores y también su ventilación.

Otro motivo por el que esto sucede es que si se produce una situación de emergencia, como que alguien se ha desmayado o simplemente se ha quedado atrapado y le es imposible salir; puede salir por debajo o pedir auxilio (si el hueco no es suficientemente grande). Con este tipo de puerta será más fácil socorrer a la persona que se encuentre en su interior. Y no sólo eso. De alguna forma, desalienta a quienes deseen hacer un uso inadecuado – actos vandálicos, consumo de drogas o relaciones sexuales- de los baños públicos. Es más fácil descubrirlos.

Al poder observar qué sucede dentro, también podremos averiguar si está ocupado con tan solo ver los pies; lo que nos evitará la espera. Y, ¿a quién no le ha pasado que una vez que había terminado de realizar sus necesidades, se da cuenta de que no hay papel? Sólo basta con pedirlo y que alguien nos lo ofrezca o nos lo lance por debajo de la puerta para sacarnos de este apuro en el que nos hemos metido.

En cuanto a la cuantía de construir estas semipuertas es bastante económica. Son mucho más fáciles de instalar que las puertas convencionales. El mantenimiento también es más simple. Por eso los establecimientos se inclinan a instalarlas. Razones de peso que seguro no hubieras imaginado nunca.