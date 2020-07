1 No te aceptas como eres

Este es uno de los problemas más graves, y también, es de los más frecuentes en las personas que tienen baja autoestima. Se trata del hecho de no aceptarse tal cual es. Y es que para nadie es un secreto que todos los seres humanos por naturaleza somos distintos, y a esto me refiero no al hecho de las apariencias, sino a lo interno. Es decir, las motivaciones, las metas, y los objetivos. Cada quien es independiente, sin embargo, compararte con los demás es sinónimo que no sabes quién eres realmente. Y eso es un problema grave.

Buscas frecuentemente mirar al que está a tu lado, para copiar y tratar de crear una imagen en ti, que realmente no nace desde lo más profundo de tu corazón. Si tú mismo no te conoces, no te quieres, no te valoras, otra persona no lo hará por ti. Esta es una visión personal, no grupal. Es necesario que agarrares el control de tu vida, de tus acciones y encuentres una motivación para que puedas salir adelante.