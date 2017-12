En unos días 2017 toca a su fin para dar paso a otra nuevo año. Las canciones nos acompañan, persiguen o torturan. También en 2017. Además de canciones tan pegadizas que han dado mucho que hablar como “Despacito” de Luis Fonsi o “Do it for your lover” de Manel Navarro, hay mucho más.

Son muchas las que faltan, esto es solo un pequeño ejemplo. Pero anunciamos que no faltará pop a raudales, rock, jazz, electrónica, y hasta flamenco. Ahí van las 10 canciones que definieron este 2017.