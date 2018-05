Fotos de tatuajes “blackout” que convierten el cuerpo en un lienzo

Desde hace un tiempo, los tatuajes de tipo blackout se han hecho muy populares. Esto se debe a la popularidad que han adquirido desde que Messi, el jugador argentino del F.C. Barcelona, apareciese con la pierna tatuada con este estilo. Pero, ¿En qué consiste?

El blackout es un método de tatuaje que consiste en cubrir con tinta negra grandes espacios de piel. No se trata de dibujarse una flor grande o un mandala, sino de cubrir un espacio de negro. Estos tatuajes son habituales en personas que quieren ocultar otros. No obstante, hay tatuajes hechos con este estilo que no están nada mal. ¿Quieres conocerlos? A continuación vemos fotos de tatuajes blackout que convierten el cuerpo en un auténtico lienzo.