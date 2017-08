10 detalles impactantes en obras de arte famosas

Baco

Como bien sabemos, Baco era el Dios del vino. Claro que también era otro de los nombres con el que se conocía a Dioniso. Partiendo de ello, si nos vamos a los detalles impactantes en obras de arte, aquí hay uno bastante curioso. Como bien se puede apreciar, la fiesta está más que servida. Vemos como en la mesa no falta la fruta ni tampoco el vino.

Por si todavía no te habías dado cuenta es una de las pinturas más famosas de Caravaggio. Hay que fijarse bastante, porque no es algo que salga a simple vista. En uno de los jarrones de vino hay algo que ha captado la atención de los expertos. Se trata del rostro de una persona reflejado. No es otro que el propio pintor que se ha hecho un pequeño y singular retrato.