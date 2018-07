Aquí tienes los 10 productos que NUNCA deberías comprar en Mercadona

Mercadona es uno de los supermercados más innovadores. Cada semana, prácticamente, trae novedades increíbles que nos encantan. Aunque, como con todo, no todos los productos de Mercadona merece la pena comprarlos. Y no porque lo digamos nosotros, no, sino porque la calidad o el precio dejan mucho que desear.

¿Quieres saber cuáles son esos 10 productos que no deberías comprar en Mercadona? Vamos a conocerlos a continuación. No te lo pierdas si quieres saber que es lo que no tienes que comprar en Mercadona a partir de ahora.