Los aparatos que más energía consumen aún estando apagados

¿Quién puede vivir sin café hoy en día? El ritmo de vida que llevamos hace imposible que podamos sobrevivir, además, reconozco que el café es el que me da la energía por las mañanas. No podría vivir sin mi cafetera. La adoro. A pesar de que me da fuerza cada mañana, hay veces que voy con tantas prisas que se me olvida desconectarla del enchufe y la dejo en stand by creyendo que realmente está apagada y que no está consumiendo energía, pero la realidad es que sí, la cafetera está consumiendo energía y no poca.

El simple hecho de tenerla enchufada hace que consuma más de 1 vatio por hora, que no es poco para un aparato que no se está usando en esos momentos. Es por ello por lo que nosotros recomendamos desenchufarla por completo para ahorrar ese vatio por hora que consume este aparato electrónico. Vuelve a encenderla cuando vayas a usarla.