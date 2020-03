1 Antonio Banderas

Nuestro actor más internacional recomienda a sus seguidores de habla no hispana que aprovechen la cuarentena para aprender español

Que Antonio Banderas es uno de nuestros actores más internacionales no le cabe duda a nadie. Su trayectoria, desde bien joven, tanto en nuestro cine patrio como en la industria norteamericana está en su filmografía.

También éramos conocedores de su sentido del humor. Esa mezcla de andaluz con un toque entre guasón y gamberro que hace que a Antonio Banderas le coja cariño todo el mundo.

¿Ya has visto su tutorial para aprender a hablar español? No tiene desperdicio. Búscalo en la web de Vanity Fair. Entendemos que si estás leyendo esto no necesitas aprender el idioma, así que te echarás unas risas. Antonio Banderas hace traducciones literales de las expresiones más gamberras de nuestro idioma y trata de explicárselas a los americanos.