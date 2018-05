Alimentos y productos que Mercadona quitó por quejas de consumidores

Como bien sabemos, en Mercadona nos vamos a encontrar con un sinfín de productos y alimentos que nos encantan. Parece que cada vez se va superando más en calidad y precio. Algo que a los consumidores les encanta, como era de esperar. Pero no todo es tan bonito, porque el supermercado ha tenido que retirar algunos de ellos.

Productos que prometían pero que luego no llegaban a cumplir las exigencias expuestas. Si todavía no te has dado cuenta de cuáles pueden ser, nosotros te damos un gran avance, contándote todos esos que ya no están en las estanterías de tu comercio favorito. ¿Comprabas alguno de ellos?.