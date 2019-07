La salud se deteriora en muchas ocasiones, no porque tengamos malos hábitos, sino porque no sabemos que algunos alimentos no deberían ser mezclados. Lo que ocasiona que nuestro cuerpo comience a sentirse más pesado, más lento y con menos energía. En algunas ocasiones, también es la razón que ha dado inicio a algunos padecimientos de salud.

La combinación de los alimentos es todo un arte; ya que no todos los alimentos son digeridos por el estómago de la misma forma y durante el mismo tiempo. La forma en la que el cuerpo asimila los nutrientes de los vegetales no es la misma en la que deben asimilar los nutrientes y propiedades de las verduras. Aunque ambos sean orgánicos. Así que conoce qué mezclas de alimentos ¡nunca deberías hacer en la cocina!