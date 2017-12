Alimentos clave a evitar para adelgazar en 48 horas

Se acercan las Navidades para bien o para mal. Para bien porque nos hallamos inmersos en una fiesta continua, a la que hay que unirle los festivos que no se trabajan y los millones regalos que recibiremos y debemos hacer nosotros también, (esto nos hace mucha gracia hasta que haces recuento después de la emoción inicial navideña y verificas que has dejado la cuenta pelada que la cabeza de un calvo, que me perdonen esos señores) y para mal porque no se hace otra casi más que comer y beber desmesuradamente. Tenemos que ser conscientes de que no hay que devorar todo lo que nos ponga por delante y ni servirnos plato desmesurados.

No debemos sucumbir a los placeres mundanos del comer si queremos lucir una figura de escándalo en las fiestas que se avecinan. Mantengamos la calma y no perdamos el control de lo que ingerimos, es necesario encontrar un término medio que nos satisfaga pero sin sobrepasarnos y erradicar ciertos alimentos que nos nos hacen bien. Si ya es tarde para ti y asoman eso kilitos de más, te proponemos un plan rápido y eficaz para perder peso en menos de 48 horas. ¿Te apuntas a la dieta express?