Alimentos altamente perjudiciales para la salud

Cuando vamos al supermercado o a un restaurante, confiamos en que la comida o bebida que nos están ofreciendo, nos la venden porque no es perjudicial para la salud. Existen organismos y muchas normas de control, ¿no? No deberíamos preocuparnos por esas cosas ya que ellos existen para eso.

Pues en realidad vivimos en un mundo en el que, con tal de vender más gastando menos, y aumentando así los beneficios, se hecha a los productos muchos tipos de químicos que acaban siendo perjudiciales para nuestra salud. Y no sólo eso, si no que a veces es simplemente para que parezca más atractivo a los ojos del consumidor. Vamos a mostraros diez alimentos perjudiciales para la salud, y que forman parte de nuestra alimentación y no somos conscientes de que no son saludables.

Anterior

Siguiente Carnes procesadas La carne procesada se refiere a la carne que ha sido procesada a través de procesos como la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado, para mejorar el sabor y su conservación. No llega a ser carne al 100% ya que suelen llevar menudencias o subproductos como otras carnes, aves o sangre. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha publicado numerosos estudios en los que se demuestra que el alto consumo de este tipo de carne, aumenta la posibilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Los riesgos son pequeños, pero el problema es que está aumentando el consumo de carne procesada y con esto las posibilidades de desarrollar cáncer. Anterior

Siguiente

Pollo y huevos

Este punto le sorprenderá a mucha gente. Pero las gallinas que no están tratadas de forma normal, no dan el resultado de un pollo o unos huevos sanos y con sus características.

Hoy en día, para acelerar los procesos y así vender más, desgraciadamente la alimentación de los animales se les ha ido de las manos, y les dan cosas como cafeína, Tylenol, antibióticos (prohibidos) y hormonas, para que así crezcan rápido y más grandes. Los huevos salen de estos animales drogados por lo que absorbe estas sustancias igualmente.