Alarma que te despierta con el desayuno

¿Te imaginas que un día laborable cualquiera, suena la alarma de tu despertador y cuando abres los ojos y te dispones a levantarte, te encuentras el café preparado, listo para que estires simplemente estires el brazo, te lo tomes y te levantes de la cama con tu dosis de energía? Pues eso podría suceder de forma mucho más simple de lo que imaginas. No se trata de contratar servicio que te lo prepare cada día y te lo acerque a la cama, no, eso sólo podrías hacerlo si eres millonario y presuponemos que no, si sí lo eres, pues enhorabuena. Volviendo al café recién hecho en cuanto abres los ojos, un diseñador de producto llamado Joshua Renouf ha diseñado una máquina a la que ha puesto de nombre The Barisieur. De momento no se produce en serio, pero la puedes adquirir por encargo, como despertador igual resulta algo caro, como cafetera no tanto, entre 300 y 380$ cuesta la máquina.

Se trata de un innovador invento que aúna cafetera y despertador todo en uno. Cuenta con un despertador hecho en madera de nogal, acero inoxidable y vasos de vidrio. Para hacer el café tiene un sistema ingenioso y curioso a la vez, a las bolas de acero inoxidable viaja el calor de inducción dentro de la jarra de agua, hasta que esta hierva, después el agua va hasta el filtro de acero inoxidable donde es vertido, tras ello, se remueve y muy despacio va cayendo en la taza, en la cual se mantiene a la temperatura. Y ya tendrás tu café, sólo deberás añadirle leche, azúcar, cacao o lo que tú quieras para que esté a tu gusto. Lo único es que deberás preparar toda la parafernalia la noche antes.

Además, si eres el típico que remolonea en la cama una vez ha sonado ya la alarma y te cuesta muchísimo levantarte, ¡no te preocupes! También puedes configurar la cafetera para que prepare el café hasta 30 minutos después de que la alarma haya dejado de sonar. Si, por el contrario, eres de los que da un salto de la cama en cuanto suena el primer pitido, lo que puedes hacer es programar la cafetera para que te prepare el café cinco minutos antes de que la alarma suene. Por último, si eres un caso perdido para los despertadores, de esos que se ponen dos despertadores más la alarma del móvil y aun así en muchas ocasiones te sigues quedando dormido, ¡tranquilo! Este despertador también tiene un modo para ti, puedes configurarlo para que el café se preparé sólo cuando le has dado al interruptor del despertador. Y como último extra, también tiene puerto usb para que además pongas el teléfono a cargar.