El ritmo de vida tan frenético que llevamos en estos tiempo hace que tengamos prisa por todo. Queremos triunfar jóvenes en el aspecto personal, en el profesional y en la vida en general. Pero no siempre es así, y de hecho no debería serlo. Tenemos toda una vida por delante y no es bueno ni precipitarse ni tirar la toalla. Te mostramos ejemplos de algunos actores que triunfaron a partir de los 40 años ¡y vaya si lo hicieron!

1 Samuel L. Jackson El éxito no le llegaría a Samuel L. Jackson hasta los 46 años Samuel L. Jackson es uno de esos actores que pone de manifiesto que el que la sigue la consigue. Durante muchos años, Jackson intentó abrirse camino en el exigente mundo del cine, y no se puede decir que lo consiguiera hasta que Tarantino se fijara en él cuando tenía 46 años. Precisamente por su papel en Pulp Fiction recibió no sólo una nominación al Oscar (y ganó el Bafta) sino el empujón definitivo a su carrera. A partir de entonces, Samuel L. Jackson es uno de los actores imprescindibles en el panorama cinematográfico americano. Su rostro es un básico en muchas películas de éxito. Ha participado en la saga de la Guerra de las Galaxias de George Lucas, en casi toda la filmografía de Tarantino y también ha prestado su voz para muchas películas de animación e incluso audiolibros. Atrás Siguiente