Cuando Marilyn Monroe murió en 1962 en pleno rodaje de Something’s got to give, no hubo nada que hacer para continuar con el film cuyas imágenes apenas se aprovecharon para algún documental que recogía los últimos días de la mítica actriz. Sin embargo, tras la muerte reciente de actores como Heath Ledger, Paul Walker o

Philip Seymour Hoffman se ha perfeccionado la técnica del CGI (del inglés, Computer Generated Inmaginery) que consiste en jugar con la tecnología para continuar reproduciendo la imagen de un actor que – por los motivos que sea – ya no está. Estos actores, y otros, han aparecido en sus filmes incluso tras su desaparición.

1 Brandon Lee Brandon Lee caracterizado para la película El Cuervo El hijo del célebre Bruce Lee fallecía en 1994 por un fatídico accidente mientras rodaba la película El Cuervo. Una bala que tenía que ser de fogueo, le perforaba el abdomen cuando el actor rodaba una escena en la que su personaje moría en un tiroteo. Como el actor, fingía su muerte en dicha escena, al principio nadie se alarmó, pero instantes más tarde se dieron cuenta de que algo pasaba. Intentaron reanimarlo, pero ya en el hospital la pérdida de sangre era irreparable y Lee fallecía. Las escenas finales fueron grabadas gracias a la tecnología, y en contra de lo que muchos afirman, no se utilizó la grabación de la muerte real del actor para que su muerte en la ficción fuese más real. Al contrario, tras cederlas para la investigación fueron destruídas.