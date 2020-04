La contaminación, el cambio climático, el abuso de recursos naturales o la masificación del turismo están deteriorando y cambiando el mundo. A menudo estos cambios afectan a lugares del mundo catalogados como patrimonio nacional o mundial por su interés o su belleza. Por desgracia, muchos de estos lugares del mundo cambian a tal velocidad, que si no quieres perdértelos, deberías visitarlos con cierta prisa ¡luego no digas que no te lo advertimos!

1 Mar Muerto Es bastante probable que las nuevas generaciones no puedan disfrutar del mar Muerto Las aguas del mar Muerto se están deteriorando y descendiendo a pasos agigantados. De hecho, se reducen al ritmo de un metro por año. La reducción en un 98% del caudal del río Jordán, del que se nutre y la extracción descontrolada de sus minerales amenazan uno de los lugares del mundo más bellos y únicos. El mar Muerto es una especie de balneario natural en el que podemos disfrutar de la sensación de ingravidez a causa del agua hipersalina. También podemos disfrutar de su aceitoso barro. Pero todo esto lo disfrutaremos nosotros. Con toda probabilidad no lo harán las futuras generaciones ya que en breve dejará de existir o existirá como una mínima parte de lo que es ahora.