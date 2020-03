La mayoría de los rasgos físicos de una persona no depende exclusivamente de la genética, o al menos no de un sólo gen. Por eso, resulta difícil predecir la transmisión de un rasgo o de otros. El azar también tiene mucho que decir en la genética y por eso no podemos asegurarnos que de unos padres altos saldrán unos hijos altos, aunque estadísticamente es más probable.

En otras ocasiones, la genética se transmite con una gran carga y nos encontramos con casos como los siguientes, en los que vemos unos hijos prácticamente idénticos a sus progenitores.