10 famosos con problemas en los dientes

Kesha

Es cierto que el caso de la cantante Kesha es muy particular ya que la chica no es que tenga los dientes mal colocados, sino que se puso un diente de oro que queda fatal. Hace que su sonrisa no sea ni la mitad de lo que era. Ese diente de oro provoca un efecto óptico bastante desagradable y es que parece que la joven está incluso mellada.

Si Kesha no se hubiese instalado ese diente de oro tendría una sonrisa muy bonita así que, desde aquí, hacemos un llamamiento a todo el mundo, y no solo a las celebrities, para que nadie se ponga un diente de oro o una funda de colores. No hay nada que estropee más una sonrisa que algo que no sea natural. ¡Los dientes, blancos!