Las 10 ciudades con salarios más altos

Zúrich

La mayor ciudad suiza no podría faltar en esta lista, algo que no sorprende. Zúrich tiene un elevado numero de emigrantes y, como todo el país, ha sido un buen centro de oportunidades para quien quiere emigrar. Sin embargo, cada vez es más complicado conseguir mudarse a la ciudad que tiene ya cerca de 380 mil habitantes.

A pesar de ello, quien consigue un contrato de trabajo en la ciudad, a pesar del costo de vida muy elevado, podrá disfrutar de un buen salario en comparación con los demás países de Europa, 5.285,89 euros para ser exactos. La ciudad más grande de Suiza y un centro financiero global, Zurich, también te encantará por su entorno pintoresco y numerosos tesoros culturales, que te harán enamorarse de la ciudad.