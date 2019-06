1 Las mejores frases de amor de Jorge Bucay

“Para mí, el amor es una decisión sincera de crear para el ser querido un lugar tan amplio que pueda elegir qué hacer con su vida, su cuerpo y sus sentimientos, de modo que esa decisión no me agrade ni me incluya” Esta es sin duda una de las frases de Jorge Bucay más profundas que hable sobre poder amar con libertades y respeto.

“El amor por otra persona nace de la capacidad de amar, que comienza con esa disposición de amor por uno mismo” Probablemente no sea el único autor que ha hablado al respecto, existen diversos libros que afinan que no se puede amar verdaderamente a otros, sin sentir primero el amor propio.