10 trucos secretos de las aplicaciones de mensajería instantánea

Cómo evitar el doble check azul de WhatsApp

Desde hace un tiempo se instaló en WhatsApp el dichoso check azul, ese que te confirma si alguien ha leído o no ha leído tu mensaje. Es por eso por lo que muchos usuarios quieren ‘bloquear’ esta opción. No quieren que el resto del mundo sepa que han leído su mensaje y que no han contestado. Pero, ¿Se puede bloquear? Lo cierto es que sí.

Tan solo tendrás que ir a la pestaña de configuración, luego a la sección de cuenta y, finalmente, a la de privacidad. Allí tendrás la opción de bloquear el doble check al desactivar las ‘confirmaciones de lecturas’.