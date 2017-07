10 sitios misteriosos del Planeta Tierra

Con la llegada del verano nos planteamos todas las alternativas turísticas que tenemos para las vacaciones. No son pocas, pues además parece que existe una tendencia de las ciudades a enfocarse al sector servicios, de manera que aparecen nuevos destinos de interés. Sin embargo, para que no caigas en lo habitual, aquí te vamos a presentar algunas joyas escondidas en el Planeta Tierra que no puedes dejar de visitar.

En los tiempos que corren, con la globalización y el traspaso de datos a velocidades ultrasónicas por Internet, parece que es casi imposible que haya lugares que no conocemos, pero en realidad sí que se pueden encontrar sitios casi vírgenes en los que perderse y desconectar de la rutina diaria. En el siguiente listado podrás encontrar algunos de los lugares más fascinantes que nos esconde el Planeta Tierra, prepárate para hacer una visita virtual y descubrirlos a través de tu pantalla.