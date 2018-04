10 secretos que las azafatas nunca te contarán

La comida de avión

Seguro que más de una vez te quedaste con hambre y no quisiste pedir más comida de avión, pues debes saber que la comida de avión se tira nada más se llega a destino. La comida se compra con pocos días de caducidad, con lo que en la gran parte de las ocasiones la comida de avión se tira cuando se llega a destino.

Este es uno de los secretos de las azafatas que nadie suele saber, por lo que no te preocupes por pedir más comida, ya que las azafatas saben que todo lo que sobra se tira. Si no eres de los que desperdician comida, seguro que ya no te importara más pedir una ración más de comida de avión.