10 reyes del fracaso realizando compras por Internet

Cuando pides un cinturón realista y resulta ser un juguete

Un cinturón con una hebilla en forma de serpiente puede ser un complemento divertido y original, siempre y cuando te llegue un verdadero cinturón de serpiente y no un cinturón de juguete, como es el caso que nos ocupa. La persona que pidió este cinturón se esperaba una imitación un poco más real, como la de la fotografía de la derecha, pero cuando abrió el paquete se encontró con lo que ves en la izquierda. Una hebilla muy falsa que no parecía ni una serpiente.

No sabemos si este accesorio tenía más compras, pero recuerda siempre mirar con detalle los comentarios para ver si el producto es parecido a la fotografía o si, por el contrario, es un auténtico fracaso como el cinturón de serpiente. Recuerda, además, de que si es muy diferente al producto que has pedido siempre podrás reclamar al vendedor y cruzar los dedos para que te devuelva el dinero. No siempre ocurre, pero hay veces que sí.