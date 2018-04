10 reacciones que tiene tu cuerpo cuando te realizas un tatuaje

Infecciones

Suele ser el problema más común cuando se hace un tatuaje ya que la piel no se cura correctamente y termina infectándose la zona del tatuaje. Las infecciones pueden complicarse si no se curan a tiempo, que suele suceder sobre todo cuando no se realizan las curas necesarias a la hora de cuidar el tatuaje.

Ya sea por un equipo de agujas que no estén esterilizadas, o un equipo que no este preparado para el tatuaje, se pueden sentir efectos adversos cuando se realiza sin cuidado. Las infecciones más dolorosas pueden llegar a ser muy dolorosas, ya que la piel comienza a infectarse.