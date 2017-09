10 razones para odiar a Rocío Carrasco

Primera boda de Rocío

Cuando vimos las imágenes en televisión o bien, en las revistas, casi no lo podíamos creer. Una novia tan joven y que se alzó con un look poco apropiado para ella. Más que nada porque su estilo y sus complementos no hicieron que deslumbrara. Por lo menos, para mucho mejor. Si bien es cierto que cada novia tiene que ser fiel a sus gustos, los de Rocío Carrasco quedaron claros.

Además de las lentillas de color, también el postizo de su peinado hacía que todo fuera mucho más artificial. De hecho, tampoco el vestido es que la ayudara demasiado. Pero quizás hasta quedaría en un segundo plano tras ver todo el resto. Se le añadían más de 20 años encima con todo lo recargada que iba. Sin embargo creemos que para su segunda boda fue todo un acierto.