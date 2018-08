10 personas que pudieron salvar su vida con mensajes secretos

Salva su vida encargando una Pizza

El siguiente es un caso de violencia de género. En 2015, Cheryl Treadway, una mujer de 25 años con hijos, estaba retenida desde hace día por su nuevo novio. La tenía amenazada de muerte con un chuchillo. Al parecer el hombre estaba bajo las influencias de las drogas. Había ingerido gran cantidad de metanfetaminas. Cheryl al ver que no podía escapar ideo un plan.

Un anoche convenció al hombre de pedir un pizza por el móvil. Utilizó para ello la aplicación de Pizza Hut, encargando una gran pizza de pepperoni. Todo normal hasta ahí, salvo que en el mensaje de sugerencias dejo este comentario escrito: Please Help Get 911 to me. Algo así como llamen al 911 por mí. Los empleados de la pizzería al ver el mensaje llamarón a la policía, liberando así a la rehén y a sus hijos.