Si la película de ET era una de tus favoritas, no creas que el mundo se acaba aquí. Hay muchas otras buenas películas, con alienígenas como protagonistas, que no te puedes perder. Son muchas las veces que hemos pensado en que estos viven en algún lugar, no muy lejos de aquí.

Por ello, por el momento la mejor forma de disfrutar de estos es viendo las películas en las que tienen formas de lo más alocadas. Unos son amigables, otros llegan por error, y los peores, los invasores.