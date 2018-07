10 pasos que tienes que seguir para ser un Youtuber

Ser youtuber hoy en día está considerado como toda una profesión. Es por eso por lo que muchas personas, especialmente los más jóvenes, quieren empezar en esta profesión para un día poder llegar a vivir de ello. Ahora bien, ¿Cómo se empieza?

Todos sabemos que los comienzos no son precisamente fáciles, y mucho menos en el mundo de internet y de YouTube. No obstante, existen 10 pasos que puedes seguir para ser Youtuber e intentar triunfar. Eso sí, paciencia. Llegar a la cima no es fácil y te puede costar algunos años.