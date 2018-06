10 motivos por los que se odia a Miguel Bosé

Su mala relación con la prensa

Es de sobras conocido que Miguel Bosé tiene una mala relación con la prensa. Cree que las preguntas que le suelen hacer no sirven para nada. No va a decir nada de su vida privada. Es más, lo hemos escuchado decir lo siguiente: “Si la pregunta que me vas a hacer es medio tonta es mejor entonces que no la hagas”.

Sabemos que las preguntas de la prensa rosa no siempre son las más adecuadas. Pero también es verdad que muchos quieren conocer su vida. No todo, claro está, pero sí algunos detalles como la relación con su pareja o con sus hijos. Hay muchos fans que se preocupan por el bienestar del artista, aunque él no lo valore precisamente.