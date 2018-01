10 momentos de Belén Esteban que nos dieron vergüenza ajena

Idiomas



Es sabido por todos que el nivel de inglés en España no es el mejor de todos, pero al menos hay un nivel básico con el que poder entender y decir ciertas frases. Pero, como no, este personaje no ha debido estudiar inglés en su vida.

En un programa de televisión, tenía que hacer una prueba llamando a un hotel en Nueva York. En este vídeo podréis comprobar el ridículo que hizo intentándolo, además de forzar la situación: https://youtu.be/JqtMFeZAOjA. Además, sin saber ningún idioma, ha llegado hasta a salir en la prensa extranjera. Aunque ella ni se habrá enterado…