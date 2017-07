10 milagros que la ciencia aún no nos ha podido explicar

La ciencia intenta dar un razonamiento, un porqué a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Se han podido realizar grandes descubrimientos a lo largo de la historia, se han explicado grandes incógnitas que tenía el ser humano y bien, es cierto que pocas cosas se le escapan hoy en día a la ciencia, pero aún quedan hechos que se desconoce cómo ocurren y se les denomina milagros.

Quizás es por ello que aquello que las ciencias no pueden explicar nos crea una gran curiosidad y expectación. Algunos de estos acontecimientos os dejarán helados pues parecen auténticos milagros. ¿Se encontrará algún día una explicación coherente para ellos?

Bolas de fuego de Naga

El río Mekong es el único río que se conoce con la capacidad de echar bolas de fuego por el aire y esto ocurre anualmente, cada mes de octubre. Se cree que se puede tratar de explosiones de gases naturales, como el gas fosfano, lo extraño de esto es que las bolas sean lanzadas ya que los gases suelen ser más pesados que el aire y por ese motivo, científicamente no podrían ser lanzados por el aire.

La teoría espiritual que afirman los budistas de la zona es que estas extrañas bolas las envía la serpiente Naga, una curiosa criatura mitológica que habita bajo el río Mekong.

El milagro de Fátima

El caso de la Virgen de Fátima ocurre cuando en 1917 en Fátima, Portugal unos niños salen de casa a vigilar un rebaño de ovejas de la finca familiar y se les apareció la Virgen. Esta les dijo que volvería a aparecer en el mismo sitio pasado justo 6 meses de ese encuentro.

Los niños lo contaron a sus familias y se propagó el comunicado como la pólvora, hasta que lo supo toda la localidad. Obviamente muchos creyeron que los niños mentían, pero pasados los 6 meses, el 13 de octubre de 1917 un grupo de 70.000 personas se reunió y tal y como se había advertido apareció la Virgen de nuevo.

El yogui que no come

Un hombre de 88 años, Prahlad Jani, confiesa no haber comido ni bebido nada desde 1940 y todo indica que así ha sido, además que el hombre no tendría por qué mentir. Explica que, a la edad de 7 años, dejó su casa y empezó a vivir en la selva, cuando tenía 11 años se convirtió en fiel seguido de la Diosa Amba tras una importante revelación religiosa.

Y fue entonces cuando tomó la decisión de no comer ni beber, creyendo que podría sobrevivir gracias a la guarda de la diosa y a la meditación. En 2010 se realizó un experimento en el que fue vigilado durante 16 días, las 24 horas del día y efectivamente no consumió, ni bebió nada, de hecho, la ciencia no puede explicar cómo ese hombre pudo no consumir agua en una semana y sobrevivir.

El corazón que se curó

En el año 2012, en agosto, un joven estudiante de la Universidad de Nebraska, Michael Crowe recibió una terrible noticia. Los doctores le contaron que su corazón padecía una inflamación aguda y que tan sólo podía funcionar en un 10% de su capacidad. Le conectaron a una maquina sin la cual era absolutamente incapaz de sobrevivir debido a esas características de su corazón, tan sólo podría separarse de ella al hacerle un transplante que era imposible realizarle debido a una infección sanguínea que sufría.

Pero tan sólo paso una hora desde la comunicación de este diagnóstico hasta que su corazón comenzó a funcionar de nuevo, primero la parte izquierda y seguidamente la derecha. A los pocos días el corazón de Michael funcionaba de forma normal y su inflamación agua se había desvanecido, los médicos no supieron cómo explicar qué sucedió, la familia de Michael atribuyo esta cura al trabajo de los médicos, pero sobre todo a Dios.

La voz misteriosa

Una mujer y su hija de 18 meses iban en coche hacia el norte de Utah en marzo de 2015, de repente Jennifer Groesbeck, la madre perdió el control del coche. Se salió de la autopista y el vehículo cayó al río Spanish Fork, con ellas dentro.

Se diagnosticó que la madre murió en el acto, pero mientras el equipo de médicos, formado por cinco profesionales, intentaba sacar a las dos víctimas del coche, oyeron una voz que pedía que auxilio para el bebé. Al conseguir abrir el coche encontraron el cuerpo de Jennifer sin vida (que la autopsia confirmó que murió en el acto) y a la bebé inconsciente, pero con vida.

Teresa Neumann

Teresa Neumann era una mujer con una vida muy corriente en Baviera. Pero en 1918 su vida cambió, intentando apagar un incendio, cayó y sufrió muchísimos daños cerebrales que le causaron una parálisis parcial del cuerpo de la mujer y se quedó ciega. Después de este suceso se quedó en cama, atada y con una depresión de caballo durante cuatro largos años.

Entonces, un día empezó a rezar a Teresa del Niño Jesús que en ese momento estaba siendo beatificada en Roma y fue ese mismo día que la ceguera que padecía Teresa remitió y por si os parece un milagro pequeño, dos años después mientras Santa Teresa era canonizada, la parálisis de la mujer desapareció por completo.

Ruby Graupera-Cassimiro

Ruby estaba teniendo un parto normal pero poco después de que este terminara, su corazón dejó de latir. Los médicos realizaron todos los protocolos habituales para que una persona con parada cardiaca recupere el pulso, pero nada parecía funcionar. Pasaron los 5 minutos sin pulso que determinan que alguien ha fallecido y los médicos se resistían a dejar de intentarlo, pero tras 45 minutos parecía que no había nada que hacer.

Cuando finalmente tiraron la toalla y se disponían a establecer la hora de la muerte, el corazón de Ruby volvió a latir repentinamente por sí solo. Lo más curioso es que pese al largo tiempo que estuvo sin pulso, tampoco sufrió daños cerebrales. Ruby cree que todo es una obra de Dios.

San Jenaro

Un obispo católico, San Jenaro, falleció en el año 305. Tras su muerte una señora, Eusebia, tomo la extraña decisión de preservar dos muestras de la sangre del obispo, nadie sabe exactamente el motivo por el cual lo hizo. Más extraño que el hecho de que una mujer guardase sangre de un obispo, es cómo se comporta esta sangre. Lo normal es que una vez fuera del cuerpo humano, la sangre coagule en un cuarto de hora aproximadamente, pero la sangre del obispo se volvía líquida tres veces al año.

La sangre de San Jenaro se encuentra en Nápoles y este milagro a día de hoy sigue ocurriendo habitualmente y de hecho se usa como augurio de cómo ira el año, en 1939 se mantuvo coagulada y posteriormente se desencadeno la guerra. Por cierto, este 2017 no pinta bien, ya que por el momento la sangre aún no ha cambiado de estado.

Lourdes



Mucho antes de que se les apareciera a los niños portugueses, en 1858, la Virgen se reveló en Francia a una campesina llamada Bernadetta y le dio la orden de cavar. La chica obedeció las ordenes de la Virgen y encontró un manantial, que es la famosísima gruta de Lourdes, cuyas aguas se dicen que tienen cualidades milagrosas y más de 7 mil personas que dicen que tras tomar agua de esa fuente han sido curadas.

El Consejo Médico de Lourdes llegó a confirmar 70 casos de recuperaciones milagrosas de esclerosis múltiple, cáncer y cirrosis. Es realmente un milagro ya que se han efectuado análisis científicos que lo que confirman es que el agua de ese manantial es agua corriente.

El zumbido de Taos en Nuevo México

En Taos, una pequeña población de Nuevo México, durante muchísimos años los habitantes fueron molestados con un incómodo sonido que se escuchaba en el medio del desierto. Este sonido tiene una frecuencia muy baja y resulta muy molesto, decían que recordaba al zumbido de un insecto. Se ha debatido durante años a que se debe y de donde viene el peculiar ruido y no se ha sacado nada en claro.

Hay hipótesis de todo tipo, unas creen que es un experimento conspiratorio, otras algo sobre natural y algunas creen es simplemente un espacio peculiarmente acústico. La realidad es que no se ha conseguido afirmar de que se trata, ni que crea este sospechoso ruido que atormenta a Taos.