Los estándares de belleza actuales son muy exigentes. Especialmente los de las mujeres, que tenemos que cumplir con un cuerpo perfecto y una belleza perfecta. Eso es lo que nos hacen creer las revistas o las marcas de lujo. Sin embargo, la belleza es algo superior a unos cánones. La belleza es algo más que una cara bonita, la belleza es una personalidad y una autoconfianza para vernos bien aunque no luzcamos perfectos. Repasamos contigo una lista de famosos con sus imperfecciones para que veas que TODOS tenemos cosas que no nos gustan, y sin embargo, no nos devalúan.

1 Kim Kardashian La celebritie no duda en mostrar su foto durante un brote de psoriasis El rostro de Kim Kardashian es uno de los más famosos del mundo. Ella y sus hermanas participaron en un realitie en el que abrieron las puertas de su casa de par en par para mostrarnos como viven, como duermen, como respiran y cómo crían a sus hijos. A pesar de la imagen perfecta con la que siempre vemos a Kim, en más de una ocasión, ha publicado fotos en las redes sociales de su rostro sin maquillaje y por la mañana tras levantarse de la cama en la que podemos ver las distintas imperfecciones. Precisamente en este tipo de fotos, hemos podido ver que la Kardashian tiene psoriasis. La psoriasis es una enfermedad que afecta al sistema inmunitario haciendo que las células de la piel se junten y formen parches con piel seca y escamas por todo el cuerpo.