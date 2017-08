10 hombres rudos utilizando productos femeninos

Hombres con lencería

Aunque quizás te parezca un poco extraño, ya que es algo que no se ve todos los días, no tiene porqué serlo tanto. La ropa interior femenina cuenta con gran importancia por sus acabados y sus detalles que la hacen única. Le lencería además de ser de lo más sexy también es muy atractiva pero no solo para las mujeres. Los hombres se sienten atraídos por prendas así, pero también vistas desde su propio cuerpo.

La firma HommeMystere ha lanzado también una selección de prendas femeninas pero para ellos. Porque las ventas se iban disparando en los hombres, pero no para hacer regalos, sino para ellos mismos. Según una encuesta, el 90% de los clientes eran heterosexuales pero cansados de la misma ropa interior masculina. ¡Así sabrán lo que se siente estar envueltos en unas prendas tan delicadas como éstas!.