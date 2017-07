10 hechos históricos que conoces, pero que nunca ocurrieron en la realidad

Cristóbal Colón primer europeo en pisar América

Si echamos la vista atrás, seguro que has estudiado en infinidad de ocasiones quien era Cristóbal Colón. Además de navegante también era cartógrafo y desde luego, que pasó a la historia por haber descubierto América en el año 1492. Por aquel entonces se dijo que era la primera persona europea que pisaba este lugar. Pero parece que se trata de uno de los hechos históricos que realmente no fue así.

Se dice que antes de él, hubo europeos que ya pisaron esta tierra. Claro que no queremos quitarle ningún mérito a Colón ya que su viaje fue bastante arriesgado. Sus cálculos no eran tan precisos como el navegante suponía. Aún así, los vikingos fueron las personas que se adelantaron a Cristóbal. No en años sino en siglos. Se dice que se dejaron ver en la isla de Terranova.