10 famosos que se odian a mas no poder

Taylor Swift y Katy Perry

Parece ser que las cantantes se odian a más no poder, y no por una sola razón, sino por varias. Según cuentan, Katy Perry le podría haber robado a Taylor Swift dos de sus mejores bailarines. Y todo ello a pocos días de su gira. En este caso entendemos que esté cabreada, pero, ¿No es culpa de los bailarines?

El segundo motivo es que Taylor Swift salió con el ex novio de Katy Perry, John Mayer. A nadie le gusta que una conocida, y menos una amiga, salga con su ex novio, y esto es precisamente lo que pasó entre ellas. Parece que ya no hay nada que hacer.