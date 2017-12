10 famosos que no sabes que han cambiado de sexo

Muchas son las personas que deciden cambiarse de sexo debido a un problema de identidad sexual, aunque no todas lo llevan a cabo por diversas causas tales como: reconocer abiertamente que se identifican con el sexo contrario, entre otras razones de peso. La identidad sexual es el género con el cual nos identificamos, independientemente del sexo con el cual nacemos. La transexualidad no es algo nuevo, sino que se ha venido dando desde la antigüedad, aunque no ha sido hasta hace, relativamente pocas décadas, cuando se ha aceptado con normalidad, al hacerse público el caso de famosos que han cambiado de sexo. Casos tan sorprendentes como los que os vamos a mostrar a continuación.

El cambio de sexo es un proceso complejo y largo en el que a una persona transexual se le somete a un proceso de reasignación de sexo. Eso se llevo a cabo a través de una serie de intervenciones quirúrgicas mediante las que a la persona se le asigna aquel sexo con el cual se identifica, es decir, el contrario al que le caracteriza. Este proceso de cambio de sexo es controlado por varios especialistas para controlar los aspectos físicos y fisiológicos.