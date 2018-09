10 famosos que hicieron un ridículo total en vivo

Los famosos también hacen el ridículo, aunque no lo quieran. Porque las actuaciones o entrevistas en vivo y en directo no dejan lugar a ningún tipo de duda. Además, no siempre salga algo tan bien como se quiere, ni aunque sean tan famosos como los que hoy te comentamos.

Sin duda, el ridículo está presente en todos y cada uno de ellos, pero lo cierto es que muchos se lo han tomado con mucho humor. De ahí que al final la gente hasta les aplaudan por ello. Quizás es una manera de unir lazos con el público que tanto los arropa. ¡Descúbrelo!.