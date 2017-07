10 famosas que coleccionan “ex”

A veces eso de buscar el amor, no es tan sencillo como aparece en las películas. Cada uno se irá dando cuenta a lo largo de su vida. Aunque está claro que no todos los mortales somos iguales en este terreno. Algunos están con el amor de juventud y otras veces hay que hablar de las famosas que coleccionan ex.

Porque no les ha llegado esa persona con la que estar para siempre. No es que sea necesario pero se ve que todas ellas lo intentan De ahí que muchas tengan un pasado bastante importante en cuanto a nombres. Con algunas parejas se han llegado a casar y con otras han tenido breves romances. ¡Descubre las famosas que coleccionan ex!.