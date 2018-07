10 ejemplos de violencia digital

Acosar a tu pareja o controlarla usando el móvil

Todo el mundo tiene una vida personal que tiene que cultivar. Es por eso por lo que no tienes que extrañarte si tu pareja no te contesta al móvil. Es muy posible que esté inmerso en otras tareas que no tengan nada que ver con lo digital.

Acosar a tu pareja por el teléfono móvil es una de las prácticas más comunes hoy en día y es una de las más peligrosas. La dependencia en la pareja no es sana y mucho menos si se termina convirtiendo en violencia digital.