10 ejemplos de por que Japón es el país a imitar

Está prohibido fumar en la calle

Aunque aquí tenemos la prohibición de fumar en lugares públicos, como bares o restaurantes, en Japón tienen prohibido fumar en la calle. Y no porque contamine, no. Sino porque quieren evitar quemar a la persona que va al lado. En Japón son muy pudorosos cuando van por la calle. Nadie se roza. Es por eso por lo que fumar en la calle seria impensable.

Eso sí, al contrario que aquí, allí es normal fumar en bares o restaurantes, no está prohibido (que también deberían prohibirlo). Parece que realmente no miran por la salud del que está al lado. Sino que miran de no buscarse un lío por una quemadura.