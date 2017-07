10 cosas que no te hacen feliz, aunque pienses lo contrario

Hay cosas que no te hacen feliz pero que tú sí crees que realmente te cambian la vida. Sí, es cierto que vivimos muy engañados porque realmente, quizás estamos hablando de algunos hábitos que no nos benefician. Aunque en un momento dado nos den un poco de felicidad, esto no indica que ya sea la solución definitiva.

Es por ello que hoy comentamos esas cosas que no te hacen feliz aunque pienses todo lo contrario. Eso sí, siempre habrá gustos para todos, pero desde luego, nos vamos a permitir comentar las mejores y las más comunes que a todos nos ocurren. ¡Seguro que te vas a sentir bastante identificado con todo lo que sigue!.