¿Qué me pongo? Esta es, quizá, una de las frases más repetidas en estos días y es que todos queremos estar deslumbrantes en las fiesta venideras. ¿No es cierto? Es por eso por lo que se nos hace, de forma general, muy difícil escoger un modelito que nos guste y con el que sintamos que vamos perfectos, aunque luego se salga algún que otro michelín por eso de engordar en Navidad.

Así que a continuación vamos a dar 10 consejos para vestir en Nochebuena y no morir en el intento y es que en estas semanas no solo están llenos los centros comerciales para buscar los regalos, no, también lo están porque muchas personas están buscando su modelito para Nochebuena.