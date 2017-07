Sorprendente rutina de los 4 minutos que te harán olvidar el gimnasio

No todo el mundo tiene ganas de pasarse largos ratos cada día entrenando en el gimnasio, quizás nos da vergüenza entrenar delante de más gente, o igual no nos gusta hacer deporte, probablemente muchos de los que no lo hagan no tienen ni siquiera tiempo, pero hacer ejercicio, pero la realidad es que es recomendable y muy importante para nuestra salud mantenernos activos y realizar ejercicio a menudo. Es por ello que para todos aquellos que deseen una rutina más agradecida y más ligera y que se pueda realizar desde la comodidad de nuestra propia casa, hoy os presentamos una sorprendente tabla de ejercicios de tan sólo cuatro minutos que os hará olvidar el gimnasio sin renunciar a la actividad física diaria.

Empezaremos realizando unas sentadillas durante 60 segundos. Para ello separaremos los pies en la misma distancia que los hombros o algo más, bajamos el culo para hacer la sentadilla, como si nos sentáramos en un taburete imaginario. Bajamos el culo al máximo manteniendo siempre la espalda erguida. Finalmente subimos al estado inicial tensando piernas y glúteos.

Lo siguiente de esta rutina será realizar flexiones durante treinta segundos. Nos colocamos en el suelo con los dedos del pie y las palmas de las manos apoyadas en el suelo a la altura del pecho y fijándonos en no tener ningún musculo de la pierna flexionado. Subimos estirando bien, aguantamos y volvemos a la posición inicial. Este ejercicio se centra en los tríceps y músculos pectorales. Ya has empezado a olvidar el gimnasio, ¿verdad?

Este siguiente ejercicio es perfecto para quemar grasas, además, fortalecer y tonificar los músculos del abdomen. Se empieza en una posición inicial igual que en las flexiones, pero después se levanta una pierna y se lleva al pecho, siempre estando atentos a nuestra cadera y espalda que deben estar fijos.

De nuevo realizaremos otro ejercicio durante 60 segundos, con los pies a la altura de los hombros colocamos las manos en la cintura y entonces avanzamos, dando un paso largo con una de las piernas, flexionando la rodilla en 90 grado de forma que casi toquemos el suelo con la rodilla de la pierna contraria. Volvemos a la posición inicial y vamos alternando la pierna.

Para acabar esta rutina exprés ahora realizaremos jumping Jack durante 30 segundos. El jumping Jack es un ejercicio clave en los entrenamientos físicos en academias militares en EUA, ya que mejoran la resistencia física y aeróbica. En la primera posición los brazos caen a lo largo del cuerpo y nuestras piernas están muy abierta, pero con las rodillas sin flexionar, entonces se salta juntando las piernas y elevando los brazos hacia la cabeza. Y con todo eso, podrás olvidr el gimnasio.