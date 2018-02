Una de las máximas del ser humano es la competición. No sabemos vivir sin competir, es algo que llevamos dentro todos y cada uno de nosotros. Claro está que el hecho de ser competitivo no tiene que significar ser agresivo o maleducado, no, se pueden realizar torneos de forma limpia y muy divertida.

A continuación vamos a conocer los torneos más surrealistas del mundo, esos que cuando los conoces piensas que no tienen ni pies ni cabeza pero, aún así, se celebrar alrededor del mundo. ¿Tienes curiosidad por conocerlos? Pues sigue leyendo a continuación.