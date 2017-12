El careo es simplemente un careo cara a cara algún tiempo antes de los combates de boxeo. No importa el tiempo que esté ni si lo hace o no, ya que hay muchos que deciden saludar simplemente y no pararse a hablar.

A continuación vamos a ver los mejores careos del boxeo y alguno que otro que está causando un gran revuelo. ¡No te lo pierdas si deseas ver los momentos más interesantes de estos careos y ruedas de prensa!